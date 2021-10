Auto in fuga dalla polizia travolge gruppo di parcheggiatori: tre morti, ucciso anche un adolescente (Di domenica 3 ottobre 2021) Un’Auto fuori controllo ha travolto tre parcheggiatori fuori da un bar, uccidendoli sul colpo. La vittima più giovane aveva solo 18 anni Tre lavoratori, tra cui un adolescente, sono stati uccisi venerdì notte quando un’Auto fuori controllo in fuga dalla polizia li ha travolti. L’incidente è avvenuto a ovest di Houston intorno alle 22.30, L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 3 ottobre 2021) Un’fuori controllo ha travolto trefuori da un bar, uccidendoli sul colpo. La vittima più giovane aveva solo 18 anni Tre lavoratori, tra cui un, sono stati uccisi venerdì notte quando un’fuori controllo inli ha travolti. L’incidente è avvenuto a ovest di Houston intorno alle 22.30, L'articolo NewNotizie.it.

