Asti | muore a 13 anni soffocato nel divano letto | si è richiuso sopra di lui mentre dormiva

Advertising

fishroma : Asti, ragazzino di 13 anni muore incastrato nel divano letto - simcopter : RT @Adnkronos: Si chiude divano letto, 13enne muore soffocato: tragedia ad Asti. - ASTI_News : Tragedia ad Asti, tredicenne muore soffocato intrappolato nel divano letto - ATNews - alessandro_972 : RT @Adnkronos: Si chiude divano letto, 13enne muore soffocato: tragedia ad Asti. - Adnkronos : Si chiude divano letto, 13enne muore soffocato: tragedia ad Asti. -

Ultime Notizie dalla rete : Asti muore

Tragedia in un alloggio di . Un tredicenne di origine senegalese è morto nel pomeriggio di oggi soffocato dal che si è richiuso sopra di lui. A trovarlo il cugino che era andato a portargli la spesa. ...Tragedia ad. Un ragazzo tredicenne di origine senegalese è morto, nel pomeriggio di oggi, ad, soffocato dal divano letto che si è richiuso sopra di lui. La disgrazia è stata scoperta dal cugino del giovane che era andato a portargli la spesa. Il tredicenne era solo in casa e dalle prime ...Un dramma assurdo , che ha sconvolto una famiglia intera . Tragedia ad Asti nel pomeriggio di domenica 3 ottobre in un appartamento, dove un ...Tragedia questo pomeriggio in un appartamento di Asti dove un ragazzino di origine senegalese è morto soffocato nel divano letto. A trovare il 13enne, che era solo in casa, è stato un cugino che era a ...