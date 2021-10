Advertising

bizcommunityit : Asti, 13enne muore intrappolato nel divano letto - scuroscuroscuro : RT @MediasetTgcom24: Asti, intrappolato nel divano letto: 13enne muore soffocato #asti - solonapoli11 : RT @MediasetTgcom24: Asti, intrappolato nel divano letto: 13enne muore soffocato #asti - MediasetTgcom24 : Asti, intrappolato nel divano letto: 13enne muore soffocato #asti - ASTI_News : Tragedia ad Asti, tredicenne muore soffocato intrappolato nel divano letto - ATNews -

Ultime Notizie dalla rete : Asti intrappolato

commenta Un tredicenne di origine senegalese è morto ad, soffocato da un divano letto che si è richiuso sopra di lui. A trovarlo è stato il cugino che era andato a portargli la spesa. Il ragazzo, che viveva con i genitori che al momento della tragedia ...... viveva con il padre in via Zangrandi, ad. Secondo una prima ricostruzione dei fatti sarebbe morto con la testa incastrata nel divano letto del soggiorno. È rimastoe non è più ...Sono ore di disperazione per l'assurda morte di un ragazzino di 13 anni che forse a causa di una molla difettosa, è rimasto letteralmente incastrato nel divano letto di casa fino al suo decesso ...Una tragedia immensa, un lutto terribile ha colpito Asti dove un tredicenne è morto incastrato nel divano letto di casa. Il giovane, nativo del Senegal, ...