Ascolti Scene da un matrimonio: Anna Tatangelo debutta al sabato di Canale 5 (Di domenica 3 ottobre 2021) Se dovessimo dare i numeri, in base ai commenti arrivati ieri sui social, potremmo dire che la prima puntata di Scene da un matrimonio, dovrebbe essere un flop di Ascolti. O meglio, forse la prima puntata potrebbe persino registrare un buon risultato, ma la seconda? Il pubblico ha stroncato, almeno nei commenti durante la puntata, quello che è andato in onda ieri su Canale 5. Ma come ben sappiamo, i pareri di chi commenta su Twitter o su Fb nel corso di un programma, non corrispondono quasi mai al gusto del pubblico a casa. Perchè tra le altre cose, è chiaro che Scene da un matrimonio sia alla ricerca di una fetta di pubblico che probabilmente non sa neppure cosa sia Twitter. E allora non possiamo che aspettare i dati auditel relativi agli Ascolti del pomeriggio di ...

