A Linate cade un Jet nella via Otto Ottobre dedicata alla strage del 2001

(Di domenica 3 ottobre 2021) Un terribile gioco del destino l'incidente di oggi 3bre, accaduto a un monomotore a turbina Pilatus PC12-47 decollato dall'aeroporto Forlanini di. A qualche giorno dcommemorazione dei vent'anni delladell'8brel'aviazione milanese affronta una nuova tragedia. Poco dopo le 13 di domenica l'aeromobile marche YR-PDV, di nazionalità rumena, con a bordo 8 persone in tutto tra le quali un minore, è decollato dpista 36 dello scalo meneghino diretto a Olbia e ha compiuto come da prassi la virata a destra in salita per seguire l'instradamento verso la rotta prevista. A questo punto qualcosa di grave ed improvviso deve essere accaduto a bordo, perché il pilota ha virato nuovamente a destra come per rientrare verso la pista, ma poi ha ...

un piccolo aereo alle porte di Milano, otto morti - A fuoco un palazzo in ristrutturazione E' ... Il velivolo era decollato daed era diretto in Sardegna. Le vittime sono i due piloti e i ...Tra le vittime ci sarebbe anche un bambino. Un tragico incidente è avvenuto a San Donato Milanese (Mi), dove un aereo ultraleggero, partito da Milanoe diretto ad Olbia, è caduto su una palazzina di due piani in Via 8 Ottobre 2001, all'angolo con Via Marignano, a poca distanza dalla sede dell'Eni e dal capolinea della Metropolitana gialla ...MILANO - È precipitato in Via 8 ottobre 2001. Oggi intorno alle 13 il velivolo si è schiantato a 156 chilometri orari contro una palazzina. Trasportava otto persone, di cui un bambino, che hanno tutte ...Un aereo da turismo, appena decollato da Linate per andare in Sardegna, è caduto su un edificio di San Donato. Hanno preso fuoco sia l’edificio che l’aereo. Morte tutte le otto persone a bordo, tra le ...