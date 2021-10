Advertising

motorionline : #WRC | Ecco la cronaca completa della seconda giornata del Rally di Finlandia 2021, ricca di colpi di scena, tra cu… - LiveGPit : Elfyn Evans detta il passo al termine del day-2 del Rally di Finlandia, decima #WRC 2021 ? Luca Pellegrini - motorboxcom : #WRC Evans mantiene la leadership nonostante lo scatenato Tanak del pomeriggio. Neuville esce di scena… - autosprint : #WRC, Rally di Finlandia: #Evans chiude in testa la seconda tappa ?? - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Wrc Rally Finlandia, ruggito Evans nel Day 2. Ogier prudente, Neuville si ritira -

Ultime Notizie dalla rete : WRC Rally

Per tutte le informazioni utili consigliamo invece di visitare e consultare la pagina ufficiale del Campionato del Mondo, che trovate all'indirizzo www..com. DIRETTAFINLANDIA 2021 Dopo ...Evans e Tanak senza rivali Out Rovanpera uscito di strada a Patajoki su una banchina di ghiaia quando era quarto assoluto, così come Oliver Solberg (Hyundai i202) che ha capottato a Kakaristo ...Michele Montesano Dopo un’intensa giornata nulla è ancora deciso per il Rally della Finlandia, i giochi per la vittoria sono ancora aperti. Come da tradizione le WRC si ...Stesso tempo per Evans e Tanak nell'ultima PS della giornata. Il pilota della Toyota va verso la seconda vittoria della stagione che terrebbe aperta la lotta al titolo Piloti. Suninen al top in WRC2 ...