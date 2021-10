Ultime Notizie Roma del 02-10-2021 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 2 ottobre 2021)dailynews radiogiornale e venerdì trovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio le vittime del covid nel mondo superano i 5 milioni lo indica un conteggio della Reuters in cui Si sottolinea che la variante Delta colpisce particolarmente chi non è vaccinato C’è voluto un anno per arrivare due milioni di morti ma per arrivare a 5 milioni sono bastati 8 mesi intanto l’immunologo americano Anthony Fauci dice che dopo 15 giorni dalla terza dose del vaccino rispetto alle varianti ci non mento della Protezione fino a 44 volte mentre il colosso farmaceutico tedesco Commercio presenta la pillola anti covid e chiede l’autorizzazione negli Stati Uniti dove i decessi la pandemia superano i 700 mila Shon dono i contagi in Italia il video diffuso da fanpage una polpetta avvelenata pochi giorni dal voto a dirle Giorgia Meloni non cominci a Vittoria nel ...