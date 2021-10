Tennis, ATP Sofia 2021: Jannik Sinner batte Krajinovic e ritorna in finale (Di sabato 2 ottobre 2021) Quasi un anno dopo Jannik Sinner ritorna a giocare la finale dell’ATP di Sofia. Prosegue la difesa del titolo da parte dell’altoatesino, che ha sconfitto in due set il serbo Filip Krajinovic con il punteggio di 6-3 7-5 dopo un’ora e quarantatré minuti di gioco. Sinner va a caccia del terzo titolo della carriera ed ora se la vedrà con il francese Gael Monfils, che ha battuto nettamente l’americano Marcos Giron per 7-5 6-0. Una vittoria importante per l’azzurro anche in chiave Race to Torino, con l’altoatesino che recupera punti su Hurkacz, in attesa della semifinale di Casper Ruud a San Diego. Come contro Duckworth, anche oggi Sinner è stato bravo a non scomporsi nel momento di maggior difficoltà, riuscendo a rimontare il break di ... Leggi su oasport (Di sabato 2 ottobre 2021) Quasi un anno dopoa giocare ladell’ATP di. Prosegue la difesa del titolo da parte dell’altoatesino, che ha sconfitto in due set il serbo Filipcon il punteggio di 6-3 7-5 dopo un’ora e quarantatré minuti di gioco.va a caccia del terzo titolo della carriera ed ora se la vedrà con il francese Gael Monfils, che ha battuto nettamente l’americano Marcos Giron per 7-5 6-0. Una vittoria importante per l’azzurro anche in chiave Race to Torino, con l’altoatesino che recupera punti su Hurkacz, in attesa della semidi Casper Ruud a San Diego. Come contro Duckworth, anche oggiè stato bravo a non scomporsi nel momento di maggior difficoltà, riuscendo a rimontare il break di ...

