Sassuolo-Inter | Dionisi non ci sta | “Il Var dov’è? Non va bene sempre accettare queste cose”

(Di sabato 2 ottobre 2021) “Non siamo contenti della nostra classifica, avremmo meritato di più. In undici contro dieci avremmo vinto la partita. Si può sbagliare: sbagliano gli allenatori e sbagliano anche gli arbitri. Ho rivisto l’episodio e ho avuto la conferma della sensazione dal campo”. Parola di Alessiodopo la sconfitta casalinga del suocontro l’per 2-1. Apre Berardi su rigore, poi Pairetto grazia Handanovic in occasione di un contatto con Defrel. Nella ripresa l’rimonta grazie ai gol di Dzeko e Lautaro: “È un peccato non aver portato punti a casa – ha detto il tecnico a Sky Sport – sui due gol siamo stati leggeri e l’unico rammarico è stato non aver segnato il secondo gol”. Poi torna ancora sull’episodio: “Il Var? Io sono molto arrabbiato ma non lo faccio vedere, ma non va ...

Advertising

Inter : ??? | MATCH REPORT @EdDzeko e Lautaro ribaltano il Sassuolo: leggi qui la cronaca di #SassuoloInter ?? - Inter : ? | SVANTAGGIO 22' - Rigore per il Sassuolo: Berardi trasforma dal dischetto #SassuoloInter 1?-0? - MatteoBarzaghi : Sassuolo-Inter con una novità. Correa dal primo minuto con Lautaro. Dzeko parte dalla panchina. @SkySport #SassuoloInter - LazioNews_24 : - laziopress : Serie A, 7a giornata: l’Inter rimonta il Sassuolo, primi tre punti per la Salernitana. Alla Juventus il derby della… -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Inter

L'ha sconfitto ilper 2 - 1 nel match valido per la settima giornata della Serie A 2021 - 2022 di calcio. I nerazzurri si sono imposti in rimonta al Mapei Stadium e sono così riusciti a ...... quello in palese difficoltà della prima parte di gara o quello grintoso e volitivo della ripresa? E il tecnico avrebbe potuto far meglio in sede di scelte?, brutto primo tempo col...Sassuolo-Inter 1-2: highlights, gol e sintesi del match giocato allo Stadio al Mapei Stadium sabato 2 ottobre 2021, per la partita valida per la 7° ...La rimonta nerazzurra innescata dal bosniaco: grandi parate di Handanovic graziato dall'arbitro. Buona la prova di Berardi tra gli emiliani ...