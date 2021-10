Sassuolo-Inter 1-2 | neroverdi ottimi | ma rimontati | pagelle e tabellino

(Di sabato 2 ottobre 2021) Cambi decisivi. Dzeko e Lautaro protagonisti di un successo insperato per Inzaghi. Prima ora di gioco perfetta degli emiliani– L’di Simone Inzaghi vince una partita dai due volti. Per quasi un’ora di gioco i campioni d’Italia sono stati dominati dalallenato da Alessio Dionisi, con Berardi e Boga che hanno impensierito in più di un’occasione Handanovic e compagni.perfetti in fase ...

Inter : ??? | MATCH REPORT @EdDzeko e Lautaro ribaltano il Sassuolo: leggi qui la cronaca di #SassuoloInter ?? - Inter : ? | SVANTAGGIO 22' - Rigore per il Sassuolo: Berardi trasforma dal dischetto #SassuoloInter 1?-0? - MatteoBarzaghi : Sassuolo-Inter con una novità. Correa dal primo minuto con Lautaro. Dzeko parte dalla panchina. @SkySport #SassuoloInter - Shpetim21816405 : Sassuolo 1-2 Inter: Player ratings - UFreestream : RT @Footballtime___: [#SerieA????] SASSUOLO 1-2 INTER ?? Berardi ?? Dzeko ?? Dzeko L’Inter prend… -

L'ha sconfitto ilper 2 - 1 nel match valido per la settima giornata della Serie A 2021 - 2022 di calcio. I nerazzurri si sono imposti in rimonta al Mapei Stadium e sono così riusciti a ...... quello in palese difficoltà della prima parte di gara o quello grintoso e volitivo della ripresa? E il tecnico avrebbe potuto far meglio in sede di scelte?, brutto primo tempo col...Al Mapei l’Inter soffre ma vince la quinta partita in stagione. Contro il Sassuolo la squadra di Inzaghi va sotto nel primo tempo e trova la forza di rimontare fino al 2-1 finale grazie ai gol di ...L’Inter comincia subito forte. E sfiora il vantaggio con Barella. Poi emerge il Sassuolo. Che si guadagna un rigore con Boga. Berardi si incarica della trasformazione. E segna. 1-0. All’inizio del ...