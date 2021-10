**Roma: Carofiglio ironizza e Calenda risponde, esplodono le 'tifoserie' del web** (Di sabato 2 ottobre 2021) Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "Scusate ma questa devo dirvela. Ieri sera, zona piazza del popolo (dove c'era manifestazione di fine campagna elettorale), due signori romani da film di Verdone. Primo signore: 'ma chi ce sta a piazza del Popolo?'. Secondo signore: 'Er Che Guevara de Capalbio…'. Un tweet, quello di Gianrico Carofiglio, che ironizzava sulla manifestazione a sostegno di Carlo Calenda a Piazza del Popolo, e che ha suscitato un 'vespaio' su Twitter tanto da farlo diventare un trend topic. Molti gli internauti intervenuti in 'soccorso' del candidato sindaco per Roma. "Scrittore radical chic che si inventa una scenetta per attaccare Calenda dandogli del radical chic. Pessimo", scrive un utente. "Nonostante abbia letto quasi tutti i suoi libri vedo che anche per lei qualsiasi mezzuccio è buono per fare il tifoso ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 ottobre 2021) Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "Scusate ma questa devo dirvela. Ieri sera, zona piazza del popolo (dove c'era manifestazione di fine campagna elettorale), due signori romani da film di Verdone. Primo signore: 'ma chi ce sta a piazza del Popolo?'. Secondo signore: 'Er Che Guevara de Capalbio…'. Un tweet, quello di Gianrico, cheva sulla manifestazione a sostegno di Carloa Piazza del Popolo, e che ha suscitato un 'vespaio' su Twitter tanto da farlo diventare un trend topic. Molti gli internauti intervenuti in 'soccorso' del candidato sindaco per Roma. "Scrittore radical chic che si inventa una scenetta per attaccaredandogli del radical chic. Pessimo", scrive un utente. "Nonostante abbia letto quasi tutti i suoi libri vedo che anche per lei qualsiasi mezzuccio è buono per fare il tifoso ...

TV7Benevento : **Roma: Carofiglio ironizza e Calenda risponde, esplodono le 'tifoserie' del web**... - Giacometta3 : RT @AwGrammy: @CarloCalenda Carlo, li spaventa la professionalità che loro non sono stati in grado di mettere in campo durante la campagna.… - SalvoLeanza7 : Ieri,ascoltando due signori che deridevano il sig Calenda,sembra che il sig Carofiglio abbia buone orecchie per asc… - cesarebrogi1 : RT @ksnt63: #Calenda si è procurato un posto in Europa COI VOTI DEL PD (salvo poi uscirne SUBITO) e a onorare il suo posto in Europa non ci… - fmonaldi65 : RT @ksnt63: #Calenda si è procurato un posto in Europa COI VOTI DEL PD (salvo poi uscirne SUBITO) e a onorare il suo posto in Europa non ci… -