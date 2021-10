Ligue 1 2021/2022: vittoria in casa per il Nizza, Brest battuto 2-1 (Di sabato 2 ottobre 2021) Il Nizza vince 2-1 contro il Brest nel match valevole per la nona giornata di Ligue 1 2021/2022. All’Allianz Riviera di Nizza, i padroni di casa trovano il gol del vantaggio al 45?: Jean-Clair Todibo ribatte in rete davanti alla linea di porta dopo un rimpallo fortunoso. Nella ripresa, gli uomini di Galtier vanno a caccia del raddoppio e dopo la traversa di Stengs arriva il gol di testa di Melvin Bard (61?), controllato al VAR e convalidato dall’arbitro. Nel finale Franck Honorat accorcia le distanze con un bel tiro al volo che beffa il portiere (90+2?), ma non basta agli ospiti per ribaltare il match. Altri tre punti dunque per il Nizza, che sale momentaneamente al terzo posto della classifica a quota 16 punti, alle spalle di Psg e Lens. Il ... Leggi su sportface (Di sabato 2 ottobre 2021) Ilvince 2-1 contro ilnel match valevole per la nona giornata di. All’Allianz Riviera di, i padroni ditrovano il gol del vantaggio al 45?: Jean-Clair Todibo ribatte in rete davanti alla linea di porta dopo un rimpallo fortunoso. Nella ripresa, gli uomini di Galtier vanno a caccia del raddoppio e dopo la traversa di Stengs arriva il gol di testa di Melvin Bard (61?), controllato al VAR e convalidato dall’arbitro. Nel finale Franck Honorat accorcia le distanze con un bel tiro al volo che beffa il portiere (90+2?), ma non basta agli ospiti per ribaltare il match. Altri tre punti dunque per il, che sale momentaneamente al terzo posto della classifica a quota 16 punti, alle spalle di Psg e Lens. Il ...

Advertising

sportface2016 : #nicebrest #Ligue1 2021/2022: vittoria in casa per il #Nizza, #Brest battuto 2-1 - pronosti_calcio : Pronostici Ligue 1 Domenica 3 Ottobre 2021: consigli e quote 9ª Giornata - sportli26181512 : Montpellier-Strasburgo 1-1: Montpellier e Strasburgo si dividono un punto a testa. Nel match valido per la nona gio… - CorSport : #Neymar, #Mbappé e #Verratti: festa folle per la top model #CindyBruna ?? - sportli26181512 : #Neymar, #Mbappé e #Verratti: festa folle per la top model Cindy Bruna: Tantissimi i vip che hanno affollato il com… -