Dzeko: “Abbiamo dimostrato carattere. L’Inter mi ha preso per fare gol” (Di sabato 2 ottobre 2021) Edin Dzeko, attaccante delL’Inter, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il successo sul Sassuolo: “Abbiamo carattere, lo Abbiamo dimostrato. Il Sassuolo gioca benissimo a calcio ma alla fine conta il risultato e siamo riusciti a vincere anche passando per la strada più difficile. Io so quanto posso ancora dare, L’Inter lo sa e ha deciso di prendermi proprio per fare gol. Lukaku? Non penso al passato, bisogna guardare sempre avanti. Scudetto? Il campionato è lungo, è presto per parlarne. Noi dobbiamo continuare così”. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 2 ottobre 2021) Edin, attaccante del, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il successo sul Sassuolo: “, lo. Il Sassuolo gioca benissimo a calcio ma alla fine conta il risultato e siamo riusciti a vincere anche passando per la strada più difficile. Io so quanto posso ancora dare,lo sa e ha deciso di prendermi proprio pergol. Lukaku? Non penso al passato, bisogna guardare sempre avanti. Scudetto? Il campionato è lungo, è presto per parlarne. Noi dobbiamo continuare così”. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

ParmeshSriv : RT @InterCM16: #Dzeko vince una partita complicatissima praticamente da solo. #Inzaghi ha svoltato la partita togliendo morti che camminava… - TrollGirardi : RT @_E_C_U_R_B: -SENZA PINTUS AVRANNO SOLO INFORTUNI -KESSIE MVP -GIGIO SEMPRE IN PANCA -NOI GIROUD, LORO DZEKO. ABISSO -BARELLA SENZA… - lifeonmars1234 : @Tommasolabate Da juventino non avevo dubbi su Dzeko. Mi spiace che non lo abbiamo preso noi - aaIessandro : RT @_E_C_U_R_B: -SENZA PINTUS AVRANNO SOLO INFORTUNI -KESSIE MVP -GIGIO SEMPRE IN PANCA -NOI GIROUD, LORO DZEKO. ABISSO -BARELLA SENZA… - DucaAndrea85 : RT @_E_C_U_R_B: -SENZA PINTUS AVRANNO SOLO INFORTUNI -KESSIE MVP -GIGIO SEMPRE IN PANCA -NOI GIROUD, LORO DZEKO. ABISSO -BARELLA SENZA… -