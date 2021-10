Canone Rai | ecco chi non deve pagarlo nella bolletta

(Di domenica 3 ottobre 2021)Rai, sapete che c’è chi è tenuto a non pagare la tassa attraverso l’utenza dell’energie elettrica?chi riguarda E’ possibile non pagare ilRai tramite ladell’energia elettrica, piuttosto attraverso un metodo alternativo come si faceva un tempo? La risposta, seppur solo in alcuni casi particolari, è positiva. Si ricorda del L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

ZioEmanuele : Prima il divertimento con #Amadeus che mi riporta indietro nel tempo #ArenaSuzuki e poi la bravissima mia conterran… - annatorre7 : @chetempochefa @RaiTre @fabfazio Ma che ci frega della Gruber e.del marito? Ma.chi è? Che.vuole? Ci avanza qualcosa… - FcaPitti : RT @ombrysan: Coi soldi dei contribuenti obbligati a pagare il canone Rai in bolletta finanziano una fiction il cui protagonista è stato co… - Roberta99596534 : @brontolodesign Sulla bolletta Enel ... voce ' canone RAI' ???????????? - Mark_DiDonato84 : RT @ombrysan: Coi soldi dei contribuenti obbligati a pagare il canone Rai in bolletta finanziano una fiction il cui protagonista è stato co… -

Ultime Notizie dalla rete : Canone Rai

Possibile che, con tutti i direttori, vicedirettori, capistruttura, e così via, pagati profumatamente dal, nessuno allaabbia saputo controllare?" Dalla- a distanza di 12 ore dai ...In quali casi e soprattutto come fare, per liberarci del: ecco tutto quel che c'è da sapere e che non tutti conoscono Un tema molto, ma molto affrontato dai cittadini, a cui non è poi così simpatica la tassa del, che da qualche anno ...Canone Rai, sapete che c'è chi è tenuto a non pagare la tassa attraverso l'utenza dell'energie elettrica? Ecco chi riguarda ...È vero che i militari e le Forze dell'Ordine sono esonerati dal canone Rai? Facciamo chiarezza anche perché l'esenzione è per molti.