Allegri: «Non è questione di qualità, ma di esperienza, abbiamo giovani importanti su cui bisogna lavorare» (Di sabato 2 ottobre 2021) La Juve vince il derby col Torino. Al termine della partita, ai microfoni di Dazn, il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri. «C’è da migliorare un po’ il palleggio, all’inizio abbiamo perso troppe palle sulle diagonali, nel secondo tempo noi ci siamo mossi di più e loro si sono calati, abbiamo tolto punti di riferimento». Su Locatelli: «Si è inserito bene, ha tanti margini di miglioramento, è migliorato, gioca più sul lungo, varia le giocate e si mette in posizione di regista, è bravo, ha tecnica, deve solo migliorare quella situazione lì». Anche oggi ha dato un saggio di qualità con il cambio del primo tempo. E’ stata la Juve più bella sotto il profilo del gioco. Questo senza un attaccante può essere un piano A e B? «Chiesa oggi ha fatto bene anche il centravanti. Nel primo tempo abbiamo sbagliato ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 2 ottobre 2021) La Juve vince il derby col Torino. Al termine della partita, ai microfoni di Dazn, il tecnico bianconero, Massimiliano. «C’è da migliorare un po’ il palleggio, all’inizioperso troppe palle sulle diagonali, nel secondo tempo noi ci siamo mossi di più e loro si sono calati,tolto punti di riferimento». Su Locatelli: «Si è inserito bene, ha tanti margini di miglioramento, è migliorato, gioca più sul lungo, varia le giocate e si mette in posizione di regista, è bravo, ha tecnica, deve solo migliorare quella situazione lì». Anche oggi ha dato un saggio dicon il cambio del primo tempo. E’ stata la Juve più bella sotto il profilo del gioco. Questo senza un attaccante può essere un piano A e B? «Chiesa oggi ha fatto bene anche il centravanti. Nel primo temposbagliato ...

