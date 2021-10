Vangelo del giorno: Luca 10,13-16 – Audio e commento Papa Francesco (Di venerdì 1 ottobre 2021) Lo spunto dal Vangelo di oggi 1 Ottobre 2021, Venerdì: “Chi ascolta voi ascolta me, chi disprezza voi disprezza me”. “La fede in Dio chiede di rinnovare ogni giorno la scelta del bene rispetto al male, la scelta della verità rispetto alla menzogna, la scelta dell’amore del prossimo rispetto all’egoismo”. Santa Teresa di Lisieux – L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 1 ottobre 2021) Lo spunto daldi oggi 1 Ottobre 2021, Venerdì: “Chi ascolta voi ascolta me, chi disprezza voi disprezza me”. “La fede in Dio chiede di rinnovare ognila scelta del bene rispetto al male, la scelta della verità rispetto alla menzogna, la scelta dell’amore del prossimo rispetto all’egoismo”. Santa Teresa di Lisieux – L'articolo proviene da La Luce di Maria.

