Un ragazzo di campagna, su Rai 5 (Di venerdì 1 ottobre 2021) Continua su RAI 5 la maratona di commedie in cui protagonista è Peppino de Filippo. Nel pomeriggio di venerdì si ritorna ad Un ragazzo di campagna. Rappresentata per la prima volta al Teatro Nuovo di Napoli nel 1931 è stata lamprima commedia che ha portata all'apice della fama i fratelli Tina, Peppino ed Eduardo. Il bello di questa storia è che è popolata da comici personaggi, anche un pò grotteschi, emblemi della Napoli dei De Filippo. La storia è ambientata prima della guerra. Siamo in un paesino di campagna del napoletano e Giorgio, sposato con una ex ballerina di varietà si è indebitato fino al collo per assecondare i capricci della moglie amante della bella vita. Vede la soluzione ai suoi problemi nel matrimonio combinato e d'interesse tra il fratellastro Pasqualino e la bella Lucia, figlia di un ricco possidente del paese.

