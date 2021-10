Sosta gratuita al Megaparcheggio per accedere all’Ufficio Elettorale e all’Ufficio Anagrafe (Di venerdì 1 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Al fine di facilitare l’accesso all’Ufficio Elettorale e all’Ufficio Anagrafe di piazzale Iannelli durante le operazioni elettorali, l’Amministrazione comunale ha chiesto ed ottenuto da Trotta Bus che i cittadini possano parcheggiare gratuitamente nel Megaparcheggio nelle giornate di sabato 2, domenica 3 e lunedì 4 ottobre. Pertanto, per accedere al Megaparcheggio basterà ritirare il tagliando d’ingresso, conservarlo e poi utilizzarlo in uscita senza pagare alcun costo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 1 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Al fine di facilitare l’accessodi piazzale Iannelli durante le operazioni elettorali, l’Amministrazione comunale ha chiesto ed ottenuto da Trotta Bus che i cittadini possano parcheggiaremente nelnelle giornate di sabato 2, domenica 3 e lunedì 4 ottobre. Pertanto, peralbasterà ritirare il tagliando d’ingresso, conservarlo e poi utilizzarlo in uscita senza pagare alcun costo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

