Smart Concept #1 - Una smartina da 326 cavalli

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Da Monaco a Milano: la#1 ha fatto la prima incursione in Italia in attesa della versione di produzione, che si vedrà verso la fine dell'estate prossima per arrivare sul mercato nell'ultimo scorcio del 2022. Con quali modalità lo ha spiegato in una serata di incontro informale con la stampa, il nuovo ceo diItalia, Lucio Tropea. Creeremo spazi dedicati all'interno di un gruppo di concessionarie Mercedes attualmente in fase di selezione, dove effettueremo la vendita diretta, riconoscendo al concessionario una commissione, in cambio dell'investimento per il nuovo layout e dell'impiego di un venditore-agente. Così il dealer non ha costi, poiché non deve comprare le macchine da noi, immobilizzando capitale, e addossandosi degli stock. Di fisico ci saranno soltanto un paio di esemplari da vetrina, forniti dalla Casa, si ...

Ci siamo: la seconda vita della Smart inizia a prendere contorni ben definiti. E, per noi italiani che abbiamo sempre amato le piccole fortwo è una notizia di grande rilievo. Il concetto lo spiega ben ...Ha fatto capolino a Milano la concept della futura Suv di fascia B del marchio, in attesa del lancio commerciale fissato per il prossimo autunno. E ha lasciato trapelare qualcosa in più di ...