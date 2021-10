Serie B, oggi continua la 7a giornata. Il programma (Di sabato 2 ottobre 2021) oggi continua la 7a giornata di Serie B dopo l’anticipo tra Lecce e Monza. Questo il programma completo: Venerdì 1 ottobre 20:30 Lecce-Monza 3-0 Sabato 2 ottobre 14:00 Alessandria-Cosenza 14:00 Cremonese-Ternana 14:00 Crotone-Ascoli 14:00 Frosinone-Cittadella 16:15 Pisa-Reggina 18:30 Spal-Parma Domenica 3 ottobre 14:00 Brescia-Como 16:15 Pordenone-L.R. Vicenza 20:30 Benevento-Perugia Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 2 ottobre 2021)la 7adiB dopo l’anticipo tra Lecce e Monza. Questo ilcompleto: Venerdì 1 ottobre 20:30 Lecce-Monza 3-0 Sabato 2 ottobre 14:00 Alessandria-Cosenza 14:00 Cremonese-Ternana 14:00 Crotone-Ascoli 14:00 Frosinone-Cittadella 16:15 Pisa-Reggina 18:30 Spal-Parma Domenica 3 ottobre 14:00 Brescia-Como 16:15 Pordenone-L.R. Vicenza 20:30 Benevento-Perugia Foto: LogoB L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Inter : ?? | #FIFA #InterFans oggi esce #FIFA22 ???? Siete pronti? ???? Supporta la squadra scaricando la cover personalizzata… - QuiMediaset_it : Alle 16.30 su #Canale5 primo appuntamento del weekend in compagnia di #SilviaToffanin e #Verissimo. Tra gli ospiti… - SkySport : ???? SERIE A FEMMINILE - 5^ GIORNATA ?? I risultati finali delle partite di oggi ? ?? FIORENTINA-SAMPDORIA 4-2 ?? EMPOLI… - AuroraB67319288 : #Marasli e #YarimKalanAsklar con il mio amato #BurakDeniz , #Icerde con lo straordinario e sexy #CagatayUlusoy e… - GreenMidnight1 : @footballmilan Io seguo sempre entrambi, Lorenzino nostro ad oggi non lo puoi servire né in profondità, né con pall… -