Salvini | su Morisi vicenda meschina | attaccano lui per attaccare me

Advertising

mante : Visto che il tema è all’ordine del giorno questa è una cartolina ritirata da mia figlia dalla buca delle lettere in… - Giorgiolaporta : Che strana questa Italia: #Morisi è indagato e viene trattato da pregiudicato; #Salvini rinviato a giudizio è un pl… - stanzaselvaggia : Il mondo in cui una persona che si droga deve chiedere scusa pubblicamente, con riferimenti a fantomatiche debolezz… - mamabuange : RT @stanzaselvaggia: Il mondo in cui una persona che si droga deve chiedere scusa pubblicamente, con riferimenti a fantomatiche debolezze,… - AlbertiniGloria : RT @mante: Visto che il tema è all’ordine del giorno questa è una cartolina ritirata da mia figlia dalla buca delle lettere inviatami dopo… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Morisi

II presidente Silvio Berlusconi, a La Stampa, ha detto:o Meloni a Palazzo Chigi non se ne ... Su Luca, invece, afferma: 'Luca sta subendo una barbarie: quando tra un mese si scoprirà che ...non lo sento da giorni, spero sia tranquillo e che si occupi di altro. È una vicenda meschina,... Lo ha detto il leader della Lega Matteoa 'The Breakfast Club' su Radio Capital, tornando ...“Attaccano lui per attaccare me”, dice Salvini. Poi osserva come non poteva “aspettare Meloni per rispetto ai cittadini che mi aspettavano nel Lazio che non potevo bidonare”. Poi, su Berlusconi e sull ...Ecco il Piano B di Salvini lasciare la Lega dopo il voto amministrativo, promuovere un congresso e farsi un partito tutto suo: "Prima gli Italiani" ...