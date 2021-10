Salernitana-Genoa | primo successo granata si gioca a 2 | 98

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Ancora con un solo punto, ma con prestazioni in crescita dopo un inizio di campionato difficile. Laci riprova sabato, quando all’Arechi ospiterà unche pure staziona nelle parti basse della classifica di Serie A. Una partita sul filo secondo i bookmaker e che divide anche gli scommettitori, per i quali però almeno un altro puntoè possibile. Gli ospiti partono in leggero vantaggio, a 2,55 su Planetwin365, con ilguizzo di Castori a 2,98 e un altro pareggio a 3,10. Scarto bassissimo anche nelle percentuali di gioco, che vedono i rossoblù al 37% delle preferenze contro il 32% dellae il 31% del segno «X». Si trovano le due difese fin qui peggiori della Serie A: gli analisti puntano quindi su una partita da Over 2,5 (almeno tre reti complessive) a 1,78 e anche ...

2 (ore 15) Match valido per la settima giornata di Serie A. Da una pare c'è la squadra di Castori che viene dalla sconfitta esterna contro il Sassuolo ed in classifica occupa l'...... Davide Ballardini sta meditando su come ridisegnare la difesa delin vista della trasferta di domani in casa della. Tra le possibili soluzioni c'è il ritorno al 3 - 5 - 2 in ...