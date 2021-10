Pelé dimesso dall’ospedale: «Non salto più, ma ho preso a pugni l’aria» (Di venerdì 1 ottobre 2021) Buone notizie per Pelé che è stato dimesso dall’ospedale: il brasiliano lancia un messaggio sui social Buone notizie sulle condizioni di Pelé. Come annunciato sul suo profilo Instagram, la leggenda brasiliana è stato dimesso dall’ospedale di San Paolo e adesso proseguirà le sue cure a casa. «Quando il percorso è difficile, celebra ogni fase del viaggio. Concentrati sulla tua felicità. È vero che non riesco più a saltare, ma in questi giorni ho preso a pugni l’aria più volte del solito. Sono così felice di essere tornato a casa. Voglio ringraziare tutto il team dell’Albert Einstein Hospital, che ha reso il mio soggiorno piacevole, con un’accoglienza umana e molto affettuoso. Grazie anche a tutti voi, che da lontano, completate la mia ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 1 ottobre 2021) Buone notizie perche è stato: il brasiliano lancia un messaggio sui social Buone notizie sulle condizioni di. Come annunciato sul suo profilo Instagram, la leggenda brasiliana è statodi San Paolo e adesso proseguirà le sue cure a casa. «Quando il percorso è difficile, celebra ogni fase del viaggio. Concentrati sulla tua felicità. È vero che non riesco più a saltare, ma in questi giorni hopiù volte del solito. Sono così felice di essere tornato a casa. Voglio ringraziare tutto il team dell’Albert Einstein Hospital, che ha reso il mio soggiorno piacevole, con un’accoglienza umana e molto affettuoso. Grazie anche a tutti voi, che da lontano, completate la mia ...

