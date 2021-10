Non garantito diritto allo studio ad alunni disabili anche a Monreale, emendamento Pd stanzia 2 milioni (Di venerdì 1 ottobre 2021) A causa della mancanza di risorse economiche sono diversi i Comuni della Sicilia che non riescono a garantire il diritto allo studio agli studenti che necessitano di servizi particolari per poter partecipare alle lezioni. Come sempre è l’anello più debole del sistema che soffre maggiormente e gli studenti non autosufficienti e i loro genitori ne sanno qualcosa. Quello dell’assistenza scolastica per i ragazzi disabili è un problema che si ripresenta ogni anno e che la politica regionale non ha mai del tutto risolto. anche diversi studenti Monrealesi conoscono bene la situazione. L’emendamento all’Ars Della questione se ne parla e se ne parlerà ancora. Intanto all’Ars qualcosa si muove. È giunto ieri un emendamento al disegno di legge di variazione di ... Leggi su monrealelive (Di venerdì 1 ottobre 2021) A causa della mancanza di risorse economiche sono diversi i Comuni della Sicilia che non riescono a garantire ilagli studenti che necessitano di servizi particolari per poter partecipare alle lezioni. Come sempre è l’anello più debole del sistema che soffre maggiormente e gli studenti non autosufficienti e i loro genitori ne sanno qualcosa. Quello dell’assistenza scolastica per i ragazziè un problema che si ripresenta ogni anno e che la politica regionale non ha mai del tutto risolto.diversi studentisi conoscono bene la situazione. L’all’Ars Della questione se ne parla e se ne parlerà ancora. Intanto all’Ars qualcosa si muove. È giunto ieri unal disegno di legge di variazione di ...

