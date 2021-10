New World di Amazon: i giocatori stanno uccidendo i propri personaggi per viaggiare velocemente (Di venerdì 1 ottobre 2021) Muoversi nella grande mappa di New World può essere una seccatura per alcuni e sta causando la morte intenzionale dei giocatori per viaggiare velocemente in modo più efficiente intorno ad Aeternum. Non ci sono cavalcature in New World, il che significa che per la maggior parte del tempo bisognerà muoversi a piedi. C'è un sistema di viaggio veloce, ma è abbastanza restrittivo. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 1 ottobre 2021) Muoversi nella grande mappa di Newpuò essere una seccatura per alcuni e sta causando la morte intenzionale deiperin modo più efficiente intorno ad Aeternum. Non ci sono cavalcature in New, il che significa che per la maggior parte del tempo bisognerà muoversi a piedi. C'è un sistema di viaggio veloce, ma è abbastanza restrittivo. Leggi altro...

