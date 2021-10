Morisi | Lucano e la regola del garantismo a giorni alterni

(Di venerdì 1 ottobre 2021), due uomini così diversi, due facce della stessa medaglia, il sistema politico-mediatico-giudiziario del nostro Paese., a cui non sono risparmiate tutti ipagine intere di giornali e commenti, per grossa parte sulla sua vita privata, con la scusa che ci si sta occupando di una vicenda giudiziaria. In realtà la vicenda giudiziaria è irrisoria, su reati peraltro che tanti dei suoi detrattori vorrebbero depenalizzare. E con la scusa del “Ma lui ha fatto peggio”, gli si rivolta contro la stessa “Bestia” cheha maneggiato per molti anni, con la stessa brutalità, con la stessa disumanità. Un uomo come Mimmoviene infangato ignominiosamente da una sentenza altrettanto brutale, una condanna a 13 anni di carcere che non viene comminata nemmeno ai ...

Non bastava il caso, l'ideatore della campagna social di Matteo Salvini, travolto dall'inchiesta sulla droga. Non bastava neppure la sentenza su Mimmo, l'ex sindaco di Riace, condannato in primo grado a ..."Una rivincita?" Mimmoe caso, dalla Gruber se la prendono con Salvini Un fatto è certo, la condanna all'ex sindaco di Riace arriva alla vigilia delle elezioni in Calabria, dove l'ex ...Morisi e Lucano, due uomini così diversi, due facce della stessa medaglia, il sistema politico-mediatico-giudiziario del nostro Paese. Morisi, a cui non sono risparmiate tutti i giorni pagine intere d ...Se tu chiedi il Green pass devi riaprire tutto in piena capienza” ha tuonato Salvini con un chiaro riferimento alla decisione del Portogallo che da ottobre riaprirà tutte le attività. Non è andata div ...