Marco Rizzo: "Sfido Letta a Siena perché è l'uomo del sistema, il Pd è veleno" (Di venerdì 1 ottobre 2021) Sfido Letta a Siena perché è l'uomo del sistema. E lancio un appello agli elettori: contro Draghi e il green pass, l'unico voto utile è quello dato a me". Marco Rizzo, piemontese, cossuttiano, ex rifondarolo poi tra i fondatori del PdCi, oggi è segretario di un rinato partito comunista. È in campagna elettorale multipla: ieri a Roma per la sua candidata alle comunali di Roma, stasera a Siena per il comizio conclusivo della sua corsa alle elezioni suppletive. Insomma, ha deciso di sfidare da sinistra Letta, il segretario che sta cercando di spostare a sinistra il Pd. Nessun ripensamento? Assolutamente no. Letta è l'uomo del sistema. La nostra proposta politica è ...

