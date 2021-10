Inter, debito record: e Zhang dovrà spiegare (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il bilancio chiude con una perdita di 245,6 milioni: entro ottobre l'assemblea degli azionisti chiederà conto dei motivi e del futuro Leggi su quotidiano (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il bilancio chiude con una perdita di 245,6 milioni: entro ottobre l'assemblea degli azionisti chiederà conto dei motivi e del futuro

Advertising

Angel01993 : RT @capuanogio: Perdita record per l'#Inter, avviato il percorso di riequilibrio dei conti che miglioreranno nel 2022 anche se pesano gli i… - calciomercatoi7 : Fallimento #Inter sicuro!! 240 MLN di debito.... - calciomercatoi7 : #Inter 240 MLN di debito.... é Fallimento sicuro!! - capuanogio : Perdita record per l'#Inter, avviato il percorso di riequilibrio dei conti che miglioreranno nel 2022 anche se pesa… - JohSogos : @Alby030303 Tu hai un debito mentale ...ma dalla nascita ..visto che il Milan ha un rosso di 96 in conto economico… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter debito Inter, debito record: e Zhang dovrà spiegare Il bilancio chiude con una perdita di 245,6 milioni: entro ottobre l'assemblea degli azionisti chiederà conto dei motivi e del futuro

Inter, debiti inferiori alla Juve? Si scatena la polemica sul web - Social ...i soci facciano un aumento di capitale (come la Juve) e non prestiti a tassi assurdi (altro debito)'... 'con una differenza notevole la Juve mette dentro delle ricapitalizzazioni con soldi suoi , inter ...

Inter, debito record: e Zhang dovrà spiegare Quotidiano.net Inter, debito record: e Zhang dovrà spiegare Il bilancio chiude con una perdita di 245,6 milioni: entro ottobre l’assemblea degli azionisti chiederà conto dei motivi e del futuro ...

Roma, il debito schizza a 380 mln Il socio di riferimento Dan Friedkin continua a iniettare liquidità. Dopo i 60 milioni di euro versati in estate a settembre ha dovuto mettere a disposizione altri 25 mln ...

Il bilancio chiude con una perdita di 245,6 milioni: entro ottobre l'assemblea degli azionisti chiederà conto dei motivi e del futuro...i soci facciano un aumento di capitale (come la Juve) e non prestiti a tassi assurdi (altro)'... 'con una differenza notevole la Juve mette dentro delle ricapitalizzazioni con soldi suoi ,...Il bilancio chiude con una perdita di 245,6 milioni: entro ottobre l’assemblea degli azionisti chiederà conto dei motivi e del futuro ...Il socio di riferimento Dan Friedkin continua a iniettare liquidità. Dopo i 60 milioni di euro versati in estate a settembre ha dovuto mettere a disposizione altri 25 mln ...