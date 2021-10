Ginnastica artistica, Mondiali 2021: quando gareggia l’Italia? Serve la sveglia per le donne. Date, programma, orari (Di venerdì 1 ottobre 2021) I Mondiali 2021 di Ginnastica artistica si disputeranno a Kitakyushu (Giappone) dal 18 al 24 ottobre. La rassegna iridata sarà riservata agli individualisti (non è prevista la gara a squadre), ogni Nazione potrà schierare massimo 4 donne e 6 uomini. Soltanto due volte nella storia questa competizione si è svolta nello stesso anno delle Olimpiadi, diversi big non prenderanno parte all’evento proprio perché hanno deciso di staccare dopo i Giochi di Tokyo 2020. l’Italia femminile è stata ancora una volta sfortunata col sorteggio. Le azzurre sono finite nella seconda suddivisione sulle dieci in programma, come ben sappiamo non è un vantaggio gareggiare in apertura della competizione, anche perché con il suo prosieguo solitamente i punteggi si alzano. Va ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 ottobre 2021) Idisi disputeranno a Kitakyushu (Giappone) dal 18 al 24 ottobre. La rassegna iridata sarà riservata agli individualisti (non è prevista la gara a squadre), ogni Nazione potrà schierare massimo 4e 6 uomini. Soltanto due volte nella storia questa competizione si è svolta nello stesso anno delle Olimpiadi, diversi big non prenderanno parte all’evento proprio perché hanno deciso di staccare dopo i Giochi di Tokyo 2020.femminile è stata ancora una volta sfortunata col sorteggio. Le azzurre sono finite nella seconda suddivisione sulle dieci in, come ben sappiamo non è un vantaggiore in apertura della competizione, anche perché con il suo prosieguo solitamente i punteggi si alzano. Va ...

