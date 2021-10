Enrico Varriale indagato per stalking, lui nega le accuse ma ci sarebbero dei testimoni della lite (Di venerdì 1 ottobre 2021) Ci sarebbero dei testimoni della furiose lite tra Enrico Varriale e la ex compagna, lite che è valsa all’ex direttore di Rai2 una denuncia per stalking e lesioni. La vicenda ormai è nota, Varriale, giornalista di Rai Sport, è indagato dalla procura di Roma che ha disposto il divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati dalla persona offesa. L’ex compagna del giornalista lo ha accusato di lesioni e insulti e ci sarebbe anche un referto ospedaliero nel quale tali lesioni sarebbero state segnate. I fatti risalierebbero alla mattina del 6 agosto, quando da una precedente lite la sera prima, i due si sarebbero confrontati di nuovo sfociando negli ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 1 ottobre 2021) Cideifuriosetrae la ex compagna,che è valsa all’ex direttore di Rai2 una denuncia pere lesioni. La vicenda ormai è nota,, giornalista di Rai Sport, èdalla procura di Roma che ha disposto il divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati dalla persona offesa. L’ex compagna del giornalista lo ha accusato di lesioni e insulti e ci sarebbe anche un referto ospedaliero nel quale tali lesionistate segnate. I fatti risalierebbero alla mattina del 6 agosto, quando da una precedentela sera prima, i due siconfrontati di nuovo sfociando negli ...

