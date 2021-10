Come difendersi da un aggressione durante una corsa? I consigli della runner su TikTok sono virali (Di venerdì 1 ottobre 2021) Se si è una donna, anche una corsa nei pressi della propria abitazione potrebbe diventare un’occasione di potenziale pericolo. Lo sa bene Alysha Flynn, coach runner con un grande seguito su TikTok, che stavolta, oltre ai consigli per un allenamento migliore (Come è solita fare su base quotidiana) ha condiviso alcune dritte su Come evitare o difendersi in situazioni di pericolo. La sicurezza durante la corsa La GB e l’Italia in questi ultimi mesi ma non solo sono state, tristemente, accomunate dalle notizie di cronaca nera. Molte donne uccise per le strade dei propri paesi, senza nessuna colpa, se non quella di essere donne e di essere fisicamente vulnerabili. Abbandonando la retorica ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 1 ottobre 2021) Se si è una donna, anche unanei pressipropria abitazione potrebbe diventare un’occasione di potenziale pericolo. Lo sa bene Alysha Flynn, coachcon un grande seguito su, che stavolta, oltre aiper un allenamento migliore (è solita fare su base quotidiana) ha condiviso alcune dritte suevitare oin situazioni di pericolo. La sicurezzalaLa GB e l’Italia in questi ultimi mesi ma non solostate, tristemente, accomunate dalle notizie di cronaca nera. Molte donne uccise per le strade dei propri paesi, senza nessuna colpa, se non quella di essere donne e di essere fisicamente vulnerabili. Abbandonando la retorica ...

Advertising

Mariang47614228 : RT @OrtigiaP: Ascoltate il Dott. @AStramezzi e al primo sintomo agite... non si deve perdere tempo... in tutto questo l'arroganza di @pr… - Vito68122235 : RT @OrtigiaP: Ascoltate il Dott. @AStramezzi e al primo sintomo agite... non si deve perdere tempo... in tutto questo l'arroganza di @pr… - PostinoAssassi1 : @Poghos2003 @borghi_claudio Più che sufficiente per un soldatino ubbidiente come te. Se borghi si ritiene offeso de… - KavhOctavia : RT @OrtigiaP: Ascoltate il Dott. @AStramezzi e al primo sintomo agite... non si deve perdere tempo... in tutto questo l'arroganza di @pr… - Medicoinfamigl1 : @LiaQuartapelle @fanpage ?? Vi accontenterete di un viaggio al muro del pianto, due parole categoriche sul diritto a… -