Chi è la compagna di Alex Britti? Età, figlio e vita privata (Di venerdì 1 ottobre 2021) Le canzoni di Alex Britti hanno fatto ballare molti. Artista e uomo molto amato ma anche molto riservato. Conoscete la sua compagna? Alex Britti (GettyImages)Alex Britti non è solo un cantautore ma anche un chitarrista. Le sue canzoni sono celebri e hanno fatto scatenare tantissime persone. Anche umanamente, Alex si è dimostrato sempre disponibile con i fan. Sulla sua sfera privata si conosce poco perché ama la riservatezza. Attualmente è sposato con una ragazza di nome Nicole. Lei è più giovane di 22 anni ed è legata al cantautore dal 2013 e nel 2017 è arrivato il loro primo figlio. Nello stesso anno, i due si sono sposati in grandissimo segreto. A dimostrazione di come il cantautore voglia tenere ...

