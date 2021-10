Bettini a Conte | “Caro Giuseppe | il tuo protagonismo per Raggi a Roma è un problema”

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Trieste. Telefonate frequenti. Sempre più allarmate. Voce interrogativa: “, ma perché ti stai esponendo così tanto per Virginia?”. La domanda è di Goffredo. Sempre la stessa. Ma la risposta dicontinua a non cambiare: “E’ giusto che faccia così”. Il monaco del Pd e l’ex premier ormai sono amici. Si consigliano a vicenda. Ai tempi della crisi di governo il monolocale dell’ideologo dem era diventato il crocevia di tutte le trattative. I due si stimano. Il neo capo del M5s, l’altra sera, da Trieste lo ha ripetuto: “Goffredo è una persona di spessore, un amico di grande cultura”. Ilperò è. Il voto per il Campidoglio. Una sfida nazionale.rimprovera in privato aun eccessivo ...

Advertising

CarloCalenda : Quella di Bettini per Conte è una vera e propria ossessione. Si occupa più di lui che del PD. E continua a dare le… - MatteoRichetti : Oggi Mario #Draghi ha dimostrato una volta di più di essere il Premier migliore per affrontare le sfide del lavoro… - 507172dd3828437 : @pdnetwork @EnricoLetta @RaiPortaaPorta Avete venduto l anima della sinistra TOGLIENDO tt le qurele del PARTITO DI… - MussatiGiuliano : @bobocraxi @giodiamanti (4/n) Bettini, da un lato, e dalla Meloni, dall'altro. Anzi, dopo l'intervista di Giorgetti… - MussatiGiuliano : @emanuelefelice2 (2/n) italiani. Comunque, chiariamo che Calenda appare essere il candidato di chi sta (destra e s… -

Ultime Notizie dalla rete : Bettini Conte

Il Foglio

Ora,ha la reputazione di essere molto influente nel Pd pur non ricoprendo alcun incarico ufficiale. È stato il grande teorico dell'alleanza giallorossa e di Giuseppe"risorsa decisiva ...... in funzione anche di possibili elezioni anticipate; checché faccia Goffredo, che onestamente mi sembra uno "stratega alla vaccinara", che dopo aver individuato inil grande leader ..."Ti sei speso troppo per la sindaca, come farai a dire di votare per Gualtieri?" è il senso delle domande che il dem ha rivolto all'ex premier. Che però tira dritto per non alimentare fronde interne a ...Le apparenti strategie dei partiti, viziate dall’impronta populista o semidilettantistica, ostacolano il perseguimento di vere policies ...