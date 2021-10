Allegri lancia il derby: 'Juve, serve un altro 'colpetto' per sistemare la classifica' (Di venerdì 1 ottobre 2021) "Dobbiamo sistemare la classifica: ci dobbiamo dare un altro colpettino - ha detto l'allenatore della Juventus Max Allegri alla vigilia del derby della Mole, in programma sabato alle 18 all'Olimpico - ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 1 ottobre 2021) "Dobbiamola: ci dobbiamo dare uncolpettino - ha detto l'allenatore dellantus Maxalla vigilia deldella Mole, in programma sabato alle 18 all'Olimpico - ...

Advertising

sportli26181512 : Allegri lancia il derby: 'Juve, serve un altro 'colpetto' per sistemare la classifica': Allegri lancia il derby: 'J… - ONadde : @tatanka_h Pure zazzaroni è molto intelligente, porta sempre la pallina quando gliela lancia allegri - tharnak : @SciabolataFFP Premesso che gli insulti in questo caso sono semplicemente ridicoli, il buon Andrea è da qualche mes… - Tomas1374 : Leo che si lancia in attacco... #Allegri CAGON ! #JuveChelsea - Filippo39143250 : RT @GiokerMusso: ?? #JuveChelsea #UCL - La distinta con le formazioni ufficiali: Allegri lancia #Bernardeschi falso nueve, Cuadrado e Chiesa… -