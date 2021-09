Vangelo del giorno | Luca 10 | 1-12 – Audio e commento Papa Francesco

(Di giovedì 30 settembre 2021) Lo spunto daldi oggi 30 Settembre 2021, Giovedì: “Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi”. “Questa missione si basa sulla preghiera; che è itinerante: non è ferma, è itinerante; che richiede distacco e povertà; che porta pace e guarigione”. San Girolamo – II settimana del Salterio – Anno B Dal L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante. R. Dal Vangelo secondo Luca Lc 10,1 - 12 In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a ...