Tiro con l’arco | Finali Coppa del Mondo | Nespoli sconfitto ai quarti da Ellison | trionfano Williams e Unruh

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 settembre 2021) Grande spettacolo a Yankton in occasione della seconda e ultima giornata delledelladeldiconoutdoor 2021, con lo svolgimento dei tabelloni individuali di ricurvo. Al contrario del day-1 (riservato al compund), quest’oggi non sono mancati i colpi di scena ed i grandi favoriti della vigilia non hanno rispettato il pronostico. Primo successo in carriera nelledi World Cup per la 33enne tedesca Lisa, protagonista di un bellissimo cammino in cui hanell’ordine l’americana Mackenzie Brown, la connazionale Michelle Kroppen ed in finale allo shoot-off la russa Elena Osipova. Freccia di spareggio maledetta in questo 2021 per la n.4 del ranking mondiale, che aveva perso in questo modo anche la finale ...