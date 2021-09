Scuola, alunni stranieri in aumento. L’allarme di Anief: didattica sempre più complessa (Di giovedì 30 settembre 2021) (Teleborsa) – Scende il numero di studenti italiani iscritti nelle nostre scuole (- 115 mila), mentre sale quello degli alunni stranieri (+ 19 mila) facendo registrare un incremento annuale del 2,2% e di circa il 25% nell’ultimo decennio: sono circa 877 mila (10,3% della popolazione scolastica) su un totale di 8.484.000 allievi che lo scorso anno hanno frequentato le scuole del Paese, con un incremento importante degli alunni appartenenti alle cosiddette “seconde generazioni”. La presenza di giovani stranieri sui banchi – di cui quasi la metà è di origine europea – si registra soprattutto nel Settentrione: il 65,3% delle studentesse e degli studenti con cittadinanza non italiana è infatti concentrato nelle Regioni del Nord; il 22,2% è nel Centro; solo il 12,5% nel Sud. La Lombardia si conferma la Regione con il ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 30 settembre 2021) (Teleborsa) – Scende il numero di studenti italiani iscritti nelle nostre scuole (- 115 mila), mentre sale quello degli(+ 19 mila) facendo registrare un incremento annuale del 2,2% e di circa il 25% nell’ultimo decennio: sono circa 877 mila (10,3% della popolazione scolastica) su un totale di 8.484.000 allievi che lo scorso anno hanno frequentato le scuole del Paese, con un incremento importante degliappartenenti alle cosiddette “seconde generazioni”. La presenza di giovanisui banchi – di cui quasi la metà è di origine europea – si registra soprattutto nel Settentrione: il 65,3% delle studentesse e degli studenti con cittadinanza non italiana è infatti concentrato nelle Regioni del Nord; il 22,2% è nel Centro; solo il 12,5% nel Sud. La Lombardia si conferma la Regione con il ...

