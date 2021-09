Roulette russa per Napoli e Lazio, ora serve la vittoria: in Italia arrivano le due squadre di Mosca (Di giovedì 30 settembre 2021) Italia-Russia in Europa League nei match della seconda giornata. Già, perché il Napoli alle 18.45 attende lo Spartak Mosca, mentre alle 21 la Lazio ospita la Lokomotiv Mosca. E servono due vittorie, che sarebbero le prime stagionali in coppa per le due squadre, reduci da due vittorie importanti in campionato (gli azzurri col Cagliari restando in testa e a punteggio pieno, i biancocelesti nel derby con la Roma e c’è poco da aggiungere), ma ancora a secco fuori dai confini nazionali. Con dei distinguo, però: se il Napoli aveva concretizzato una rimonta eccezionale in casa del Leicester, con Osimhen strepitoso e la sua doppietta nel finale a regalare il 2-2, d’altro canto la Lazio aveva combinato un disastro – imputabile al 90% a Strakosha, ma la ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 settembre 2021)-Russia in Europa League nei match della seconda giornata. Già, perché ilalle 18.45 attende lo Spartak, mentre alle 21 laospita la Lokomotiv. E servono due vittorie, che sarebbero le prime stagionali in coppa per le due, reduci da due vittorie importanti in campionato (gli azzurri col Cagliari restando in testa e a punteggio pieno, i biancocelesti nel derby con la Roma e c’è poco da aggiungere), ma ancora a secco fuori dai confini nazionali. Con dei distinguo, però: se ilaveva concretizzato una rimonta eccezionale in casa del Leicester, con Osimhen strepitoso e la sua doppietta nel finale a regalare il 2-2, d’altro canto laaveva combinato un disastro – imputabile al 90% a Strakosha, ma la ...

