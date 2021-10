“Reddito cittadinanza e green pass collegati”, la proposta (Di venerdì 1 ottobre 2021) Niente Reddito di cittadinanza a chi non fa il vaccino contro il covid. L’idea di collegare il sussidio al green pass – obbligatorio dal 15 ottobre per accedere al lavoro pubblico e privato – è del presidente del Codacons Carlo Rienzi che, parlando con l’Adnkronos, definisce la certificazione verde “un ricatto” per far immunizzare le persone. “Perché ricattare solo i lavoratori dipendenti con la sospensione dello stipendio e non altri come i non vaccinati che percepiscono il Reddito di cittadinanza?” chiede provocatoriamente. “Stiamo facendo ricorso al Tar sulla sospensione dei lavoratori senza green pass – ricorda -. E andremo avanti con questa provocazione. La sanzione a chi non ha il green pass è sul compenso ... Leggi su italiasera (Di venerdì 1 ottobre 2021) Nientedia chi non fa il vaccino contro il covid. L’idea di collegare il sussidio al– obbligatorio dal 15 ottobre per accedere al lavoro pubblico e privato – è del presidente del Codacons Carlo Rienzi che, parlando con l’Adnkronos, definisce la certificazione verde “un ricatto” per far immunizzare le persone. “Perché ricattare solo i lavoratori dipendenti con la sospensione dello stipendio e non altri come i non vaccinati che percepiscono ildi?” chiede provocatoriamente. “Stiamo facendo ricorso al Tar sulla sospensione dei lavoratori senza– ricorda -. E andremo avanti con questa provocazione. La sanzione a chi non ha ilè sul compenso ...

