Quanto è noioso essere Cristiano Ronaldo (Di giovedì 30 settembre 2021) Cristiano Ronaldo e le dichiarazioni che non ti aspetti. L’ex-juventino è appena tornato al Manchester United, club dal quale iniziò a conquistare il mondo. La sua carriera gli ha dato tutto: fama, soldi, stima e tanto affetto da parte dei tifosi. Ma gli ha anche tolto qualcosa. Chi pensa che CR7 faccia tutto ciò che vuole si sbaglia di grosso, la sua routine quotidiana è quasi un incubo e quei piccoli piaceri della vita così accessibili a tutte le persone comuni sono per lui una chimera. Sembra impossibile, ma è proprio il campione portoghese a rivelarlo con delle dichiarazioni che fanno riflettere. «essere me stesso è noioso – ha detto in un’intervista al Daily Mail – quando la notorietà inizia è tutto molto bello. Sei famoso, sei un giocatore fantastico, vinci trofei, fai gol, sei in prima pagina sui giornali… Ma ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 30 settembre 2021)e le dichiarazioni che non ti aspetti. L’ex-juventino è appena tornato al Manchester United, club dal quale iniziò a conquistare il mondo. La sua carriera gli ha dato tutto: fama, soldi, stima e tanto affetto da parte dei tifosi. Ma gli ha anche tolto qualcosa. Chi pensa che CR7 faccia tutto ciò che vuole si sbaglia di grosso, la sua routine quotidiana è quasi un incubo e quei piccoli piaceri della vita così accessibili a tutte le persone comuni sono per lui una chimera. Sembra impossibile, ma è proprio il campione portoghese a rivelarlo con delle dichiarazioni che fanno riflettere. «me stesso è– ha detto in un’intervista al Daily Mail – quando la notorietà inizia è tutto molto bello. Sei famoso, sei un giocatore fantastico, vinci trofei, fai gol, sei in prima pagina sui giornali… Ma ...

