Paura di votare, Letta usa Draghi come scudo pur di evitare le urne: «Deve restare, quale Quirinale…» (Di giovedì 30 settembre 2021) Enrico Letta getta la maschera: fosse per lui, a Palazzo Chigi lui Draghi lo imbalsamerebbe pur di non andare a votare. In realtà, si era già capito, quantunque cercasse sempre di offrire qualche subordinata. Oggi invece è stato netto come mai. E, ospite di Porta a Porta, ha sbarrato l’accesso del Quirinale al premier. «L’interesse dell’Italia di oggi – ha detto a Vespa – è che questo governo duri, ci rappresenti in Ue e faccia scudo a qualsiasi crisi possa esserci e faccia spendere bene tutti questi soldi europei. A Draghi nessuno dice di no». Chissà che non pensi a Prodi. Che cosa abbia indotto Letta a rovesciare tanta determinazione nella partita del Quirinale, fino ad eliminare il più credibile successore di Mattarella è fin troppo chiaro: la Paura ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 settembre 2021) Enricogetta la maschera: fosse per lui, a Palazzo Chigi luilo imbalsamerebbe pur di non andare a. In realtà, si era già capito, quantunque cercasse sempre di offrire qualche subordinata. Oggi invece è stato nettomai. E, ospite di Porta a Porta, ha sbarrato l’accesso del Quirinale al premier. «L’interesse dell’Italia di oggi – ha detto a Vespa – è che questo governo duri, ci rappresenti in Ue e facciaa qualsiasi crisi possa esserci e faccia spendere bene tutti questi soldi europei. Anessuno dice di no». Chissà che non pensi a Prodi. Che cosa abbia indottoa rovesciare tanta determinazione nella partita del Quirinale, fino ad eliminare il più credibile successore di Mattarella è fin troppo chiaro: la...

Advertising

SecolodItalia1 : Paura di votare, Letta usa Draghi come scudo pur di evitare le urne: «Deve restare, quale Quirinale…»… - Ponta84roll : @AnkyBoh Ha paura del popolo, quello ignorante politicamente. Dove smettere di votare, solo così la magistratura potrà attivarsi - andrea86649010 : @fede_hoops @CarloCalenda Speriamo sarebbero dei pazzi a votare gli altri, ma ho seria paura. - vieniasalvarmi : Non mio cugino candidato nella lista civica però col simbolo della L3ga (??) che mi tartassa via messaggio per farmi… - rosarioT1970 : RT @AntonioCannon18: @CalaminiciM La grande paura del PD è che Gualtieri non arrivi al ballottaggio, ed utilizzano il solito metodo che è q… -