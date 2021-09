Oroscopo Ariete domani 1 ottobre e tutti i segni | amore | lavoro e fortuna

(Di giovedì 30 settembre 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 1? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’. Purtroppo, la Luna, amici dell’, continuerà ad essere fastidiosa in questa giornata di venerdì, che sembra dunque essere decisamente poco interessante. La mente è poco lucida, piena di pensieri e preoccupazioni per lo più inutili, mentre anche una notevole stanchezza dovrebbe rendere difficile il vostro procedere lavorativo. Meglio, insomma, tenere alta la guardia, i rischi sono veramente molti e alti. Leggi l’del 1per ...

