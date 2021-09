Nuovi contagi, la curva vira verso il basso. Zucchi (Ats): «Dati davvero incoraggianti» (Di giovedì 30 settembre 2021) Covid, il report settimanale dell’andamento in provincia di Bergamo: l’incidenza della crescita ogni centomila abitanti è meno della metà rispetto al dato nazionale. Sono 156 i paesi che non hanno registrato nemmeno un positivo negli ultimi sette giorni. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 30 settembre 2021) Covid, il report settimanale dell’andamento in provincia di Bergamo: l’incidenza della crescita ogni centomila abitanti è meno della metà rispetto al dato nazionale. Sono 156 i paesi che non hanno registrato nemmeno un positivo negli ultimi sette giorni.

