Napoli e Roma avanti all'intervallo: firme di Elmas ed El Shaarawy. Espulso Mario Rui

Napoli e Roma sono avanti all'intervallo delle loro gare di Europa League e Conference League, valide per il secondo turno della fase a gironi. Elmas sblocca la gara del Maradona dopo soli 11 secondi, complice l'errore del portiere dello Spartak Mosca. Espulso Mario Rui alla mezz'ora per un intervento scomposto ai danni di Moses. Inizialmente ammonito, il portoghese ha dovuto abbandonare il campo dopo il controllo del VAR. Spalletti toglie Insigne per Malcuit, cambio obbligato per giocare 60? in inferiorità numerica. Nel finale di parziale lo Spartak cerca la rete del pari, gli azzurri resistono e contrattaccano. Rigore concesso nel recupero ai russi per un intervento di Politano su Promes, ma stavolta il VAR sorride agli azzurri e cancella la decisione.

