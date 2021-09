Milan | continua lo stallo sul rinnovo | un altro giocatore via a zero?

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 30 settembre 2021) La sconfitta in Champions League contro l’Atletico ha lasciato tutti con l’amaro in bocca, soprattutto per il modo in cui è maturata. E se è vero che il primo a finire nell’occhio del ciclone è stato il fischietto turco Çakir, è altrettanto vero che non è l’unico ad avere delle responsabilità. La doppia ammonizione rimediata da Frank Kessie nella prima mezz’ora di partita, si è rivelata un’ingenuità fatale ai fini del risultato. L’ivoriano non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi. Per lui anche un errore dagli 11 metri, contro la Lazio, errore che in quel caso non ha compromesso il risultato finale.Atletico KessieSecondo La Gazzetta dello Sport, non si tratta solo di una condizione fisica non ottimale. Il calciatore infatti non ha ancora trovato l’accordo con il ...