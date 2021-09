Meteo Roma del 30-09-2021 ore 19 | 15

(Di giovedì 30 settembre 2021)venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al nord al mattino cieli molto nuvolosi tra Lombardia e Emiliagna Trentino e Triveneto con possibili pioviggini Maggiori schiarite sulle Alpi occidentali al pomeriggio deboli piogge sullagna e sulle Alpi Lombarde Elite asciutto altrove in serata piogge sparse sul Piemonte settori Alpini instabile altrove concedi poco irregolarmente nuvolosi al centro al mattino tempo stabile con addensamenti sparsi sulle regioni adriatiche locali piogge solo Abruzzo al pomeriggio instabilità momento con piogge e temporali su Toscana Umbria Lazio Abruzzo più stabile altrove in serata tornano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi al sud Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nubi sparse alternate a schiarite ...

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Roma

Le previsioni meteo di domani, venerdì 1 ottobre, descrivono una giornata per lo più soleggiata, grazie a un ... Temperature massime: 26° a Cagliari e Firenze, 28° a Roma.