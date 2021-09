L’Italia non sta pagando la transizione energetica dei paesi in via di sviluppo (Di giovedì 30 settembre 2021) L’Italia non sta facendo la sua parte per sostenere i paesi più poveri nella transizione climatica. Gli Stati più ricchi avevano promesso di mobilitare 100 miliardi di dollari di risorse ogni anno entro il 2020 per sostenere la transizione energetica di quelli in via di sviluppo. L’impegno risale alla Cop16 di Cancun 2010, ma la cifra non è stata raggiunta. L’Italia si piazza in fondo tra i membri del G7, assieme agli Stati Uniti. Ma c’è un altro problema: come ha ricordato l’attivista Vanessa Nakate nella giornata inaugurale di Youth4Climate, assemblea dei giovani leader in corso a Milano in vista della Cop26 a Glasgow a novembre, tre quarti dei fondi messi a disposizione per la lotta al cambiamento climatico arrivano sotto forma di prestiti a paesi ... Leggi su cityroma (Di giovedì 30 settembre 2021)non sta facendo la sua parte per sostenere ipiù poveri nellaclimatica. Gli Stati più ricchi avevano promesso di mobilitare 100 miliardi di dollari di risorse ogni anno entro il 2020 per sostenere ladi quelli in via di. L’impegno risale alla Cop16 di Cancun 2010, ma la cifra non è stata raggiunta.si piazza in fondo tra i membri del G7, assieme agli Stati Uniti. Ma c’è un altro problema: come ha ricordato l’attivista Vanessa Nakate nella giornata inaugurale di Youth4Climate, assemblea dei giovani leader in corso a Milano in vista della Cop26 a Glasgow a novembre, tre quarti dei fondi messi a disposizione per la lotta al cambiamento climatico arrivano sotto forma di prestiti a...

