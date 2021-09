L' Inter approva il bilancio | passivo di oltre 245 milioni

(Di giovedì 30 settembre 2021) MILANO - L'ha chiuso ilal 30 giugno 2021 con un rosso di 245,6di euro a fronte di ricavi per 364,7, ma il club nerazzurro ha già intrapreso una " politica di ...

... con due obiettivi primari da perseguire: il raggiungimento della stabilità finanziaria e il mantenimento della competitività della squadra ", spiega l'. A partire dalle cessioni di Lukaku e ...E' di 245,6 milioni di euro il rosso nei bilanci dell', come ufficializzato dal Cda del club nerazzurri che ha approvato il bilancio ed ha emesso questo comunicatoSono i dati approvati dal Cda del club nerazzurro riunitosi oggi. Internazionale S.p.A., che sarà convocata entro la fine di ottobre”, ha spiegato il club nerazzurro. “Nella stagione 2020-2021 l’Inter ...Inter, approvato il bilancio: ecco i conti della scorsa stagione e le prospettive per quella in corso. Il comunicato ufficiale L’Inter ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2021 con un rosso di 245 milio ...