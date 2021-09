Letta “Favorevoli a riforma del catasto | fidarsi di Draghi”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 30 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Noi siamoalladel, unache lo aggiorni e che lo renda più funzionale.ieri è stato chiaro e bisogna, ha spiegato che ladelnon comporta nuove tasse per nessuno”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico, ospite a Radio Anch’io su Rai Radio1. “E’ unaattesa da decenni e credo che questo governo serva a questo, una politica troppo incerta, troppo attenta al giorno per giorno. Ora abbiamo un presidente del Consiglio che obbliga il Paese a fare cose che non si fanno da anni è un motivo in più per noi per sostenerlo e andare avanti per fare le riforme”, ha aggiunto.“Il Governo presenterà la prossima settimana la ...