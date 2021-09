Letta è sicuro: 'Il centrosinistra può vincere in 3 metropoli su 5' (Di giovedì 30 settembre 2021) Secondo il leader del Pd, Enrico Letta il partito, al contrario degli altri, ha azzeccato tutti i candidati ed è per questo che il segretario crede di poter ottenere ottimi risultati. Il segretario Pd ... Leggi su globalist (Di giovedì 30 settembre 2021) Secondo il leader del Pd, Enricoil partito, al contrario degli altri, ha azzeccato tutti i candidati ed è per questo che il segretario crede di poter ottenere ottimi risultati. Il segretario Pd ...

Advertising

globalistIT : - thweclipse : @goldenmedixine ho iniziato a seguirti!! la lèggerò amo sicuro, comunque la os l’ho già letta non pensavo fosse tuaaa ahahh - larosa1956 : @Noiconsalvini Minkia, ma non hai faccia, abbi almeno il pudore di stare zitto. Sai che penso? Con il PD e 5S qualc… - calalaruta : @LegaSalvini Letta sembra che abbia risposto: 'Quando un amico sbaglia... poi gli allunghi la mano, per aiutarlo a… - Robertogabelli3 : @PQuerela @matteosalvinimi Molto peggio di Giorgetti che critica dal posto sicuro che ha ottenuto solo grazie al f… -